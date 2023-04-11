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Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 61 mahallede yapılıyor

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 61 mahallede yapılıyor

Güncel Haberler

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları 61 mahallede devam ediyor.

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları 61 mahallede devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ekipler hasarlı binaların yıkımını sürdürüyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarına da devam eden ekipler, bu alanlardaki molozları kamyonlara yükleyerek belirlenen alanlara götürüyor.

Bazı depremzedeler enkazdan çıkacak eşyalarını bulabilmek için bina önlerinde ve çevresinde bekliyor.

İtfaiye ekipleri de yıkım ve yükleme sırasında toz olmaması için enkaz ve molozları ıslatıyor.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Antakya Hatay Güncel Haberler

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