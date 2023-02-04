Hatay'da başıboş köpeklerin saldırdığı kurye kaza yaptı

Hatay'da başıboş sokak köpekleri seyir halindeki motosikletli kuryeye saldırdı. Kontrolünü kaybeden kurye yola savrulurken o anlar güvenlik kamerası ile kayıt altına alındı.

Son dönemde artarak devam eden başıboş sokak köpeklerinin saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Son olarak Van'da küçük bir çocuğun sokak ortasında bir köpek tarafından öldürülmesinin ardından bu kez de Hatay'da yürekleri ağza getiren bir olay meydana geldi.

KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Kentin Antakya ilçesinde seyir halindeki bir motosikletli bir kuryeye, başıboş sokak köpekleri saldırdı. Kontrolünü kaybeden sürücü, bir anda yola savruldu. Köpekler bölgeden uzaklaşırken kuryenin yardımına ise çevredeki esnaf koştu.

KAZA ANI KAMERADA

Korku dolu anlar çevredeki dükkanların güvenlik kameraları ile anbean kayıt altına alındı. Kaza yapan sürücünün sağlık durumu ise henüz bilinmiyor.