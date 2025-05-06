Hatay'da Bahçe Yangını Söndürüldü, Kaplumbağa Kurtarıldı
Defne ilçesinde çıkan bahçe yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa kurtarıldı.
Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Subaşı Mahallesi'ndeki bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlerin arasındaki bir kaplumbağayı kurtaran ekipler, yangını söndürdü.
Kaynak: AA / Nazar Dağlı - Güncel