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Hatay'da Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlandı

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Hristiyanların her yıl 29 Haziran'da gerçekleştirdikleri Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı, Hatay'da Saint Pierre Kilisesi'nde kutlandı. Ayinde barış, sevgi ve birlik duaları edildi ve kutsanmış ekmekler dağıtıldı.

HATAY'da Hristiyanların her yıl 29 Haziran'da gerçekleştirdikleri Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı, Saint Pierre Kilisesi Anıt Müzesi'nde kutlandı.

Antakya ilçesinde yer alan ve dünyanın ilk mağara kilisesi özelliğine sahip olan Saint Pierre Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Hatay ve Mersin Rum Ortodoks Kilise Pederlerinin katıldığı ayini, Lübnan Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Konstantin Kayyal yönetti. Farklı dillerde barış, sevgi ve birlik dualarının edildiği ayinde, İncil'den bölümler okunarak ilahiler söylendi. Bayrama özel olarak hazırlanan kutsanmış ekmekler ise bölünüp yendi. Ayin sonrası kilise bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Evrensel Dua Töreni'ne geçildi.

BAŞRAHİP KAYYAL TÜM DÜNYAYA BARIŞ VE HUZUR DİLEDİ

Mersin ve Adana'dan gelen vatandaşların da katıldığı törende konuşma yapan Başrahip Episkopos Kostantin Kayyal bayramın dünyaya huzur getirmesini dilerken Latin Katolik Kilisesi Başepiskoposu Monsenyör Antuan Ilgıt da 6 Şubat depremlerinin şehirde yarattığı acılardan söz ederek yaraların sarılması için gayret ettiklerini ifade etti. Antakya Katolik Kilisesi Başrahibi Francis Dondu ise konuşmasında Antakya'nın Hristiyanlık tarihi açısından önemine değinip "huzur içinde yaşama" vurgusu yaptı.

Törenin sonunda, bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmek gelenlere dağıtıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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