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Arı Şahini Avına Rekor Ceza: 1 Milyon 330 Bin Lira

Arı Şahini Avına Rekor Ceza: 1 Milyon 330 Bin Lira
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde arı şahini avlayan kişiye 1 milyon 330 bin lira ceza kesildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde arı şahini avlayan kişiye 1 milyon 330 bin lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçgedik Mahallesi kırsalında kaçak avcılığa karşı denetim yaptı.

Denetimde, A.G'nin taşıdığı kovada 5'i ölü, 2'si yaralı olmak üzere 7 arı şahini bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince A.G'ye 1 milyon 330 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler, tedavileri için yaralı şahinleri de teslim aldı.

Kaynak: AA
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