Hatay'da aranan 7 hükümlü cezaevine gönderildi, 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'da Antakya, İskenderun ve Reyhanlı'da aranan kişilere yönelik operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü ile 1 şüpheli yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A, M.H, M.A, A.B, Ö,A, G.A. ve M.Ş. ile çeşitli suçlardan aranan M.A.Y. yakalandı.
İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen M.A.Y. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA