Hatay'da anne ve oğlunu öldüren 2 sanığa 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet verildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne Zekiye ve oğlu Osman Zont'u öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanığa 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 13'er yıl hapis cezası verildi.

İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu amca çocukları Ali ve Kenan Zont ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, maktullerin yakınları da yer aldı.

Tutuklu sanık Kenan Zont, savunmasında, diğer sanık Ali Zont'un borcu olduğunu, bu yüzden Zekiye Zont'un altınlarını gasbetmek amacıyla anne ve oğlunu öldürdüklerini itiraf etti.

Olaydan yaklaşık 3 hafta önce Ali Zont'un kendisine maddi sıkıntılar çektiğini anlattığını belirten Kenan Zont, şöyle konuştu:

"Ali bana Zekiye Zont'un altınlarının olduğunu söyledi. 'Osman'ı ortadan kaldırırsak sorun çözülür, sen gelsen de gelmesen de bu işi çözmem lazım.' dedi. Osman'la hiçbir sıkıntımız yoktu ve hep avcılıktan konuşurduk. Osman'a 'Bir silah var, onu beğenirsen alacağız.' dedim. Yola çıktık ve 'araba hararet yaptı' bahanesiyle çeşmede durduk, su koyduk., 'Domuz vardır' bahanesiyle de tüfeği doldurdum. Osman otomobilden indi ve Ali, sık neyi bekliyorsun deyince sıktım, mermi yüzüne geldi. Sonra Osman'ı 30 metre kadar sürükleyerek kenara çektik ve evine gittik. Zekiye abla kapıyı açtı. Ali Zont, '3 kahve yap, oğlun Osman sigara almaya gitti.' dedi. Ali sonra kadının ağzını kapatıp yere yatırdı, sonra battaniyeye sarıp götürdük."

Sanık Kenan Zont, kadının altınlarını aldıklarını, cesedini de Sakıt Yaylası'ndaki ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti.

Eşi çalıntı bileziği takmak istemiş

Tutuklu sanık Ali Zont ise kendisinin ölümle tehdit edildiğini ve bu yüzden olaya karıştığını ileri sürdü.

Altınları diğer sanıkla bölüştüklerini anlatan Ali Zont, "Bilezikleri satmaya gittim, eşim bir tanesini görünce koluna takmak istedi, taktırmadım." dedi.

Tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıklardan Kenan Zont'a "tasarlayarak kasten öldürme" ve "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme", Ali Zont'a ise "tasarlayarak kasten öldürme" ve "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

Her iki sanık ayrıca "kişinin hatırasına hakaret" ve "birden fazla kişi ile birlikte geceleyin yağma" suçlarından da 13'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 15 Nisan'da Akçay Mahallesi'nde bir çoban Osman Zont'un cesedini bulmuş, olayı inceleyen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, anne Zekiye Zont'un kayıp olduğunu fark etmişti. Soruşturmayı genişleten ekipler, İskenderun yamaç paraşütü alanında Zekiye Zont'un cesedini toprağa gömülü bulmuştu. Kadın ve oğlunu altınları için öldürdüğü tespit edilen Ali ve Kenan Zont tutuklanmıştı.

Kaynak: AA