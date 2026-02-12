Hatay'da evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Haberler

Defne ilçesinde toplam 2 milyon 300 bin lira değerinde altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.T. ve A.K. isimli zanlılar tutuklandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde iki evden 2 milyon 300 bin lira değerinde altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz Mahallesi'nde 3 Şubat'ta bir evden 2 milyon lira, 10 Şubat'ta ise başka bir evden 300 bin lira değerinde altın çalınması üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptığı çalışmayla kimliklerini ve adreslerini tespit ettiği şüpheliler E.T. ve A.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

