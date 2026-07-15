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Hatay'da trafikte akrobatik hareketler yapan 3 motosikletliye 178 bin lira ceza kesildi

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan 3 sürücüye toplam 178 bin lira ceza kesildi, ehliyetlerine 2 ay el konuldu ve motosikletleri 60 gün trafikten menedildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan 3 sürücüye 178 bin lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Musa Kazım Arıkan Bulvarı'nda motosikletleriyle seyir halindeyken akrobatik hareketler yaptığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca tespit edilen sürücülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda kimlikleri tespit edilen 3 sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

Trafik kuralı ihlalleri nedeniyle toplam 178 bin lira ceza kesilen sürücülerin ehliyetlerine 2 ay el konuldu, motosikletler de 60 gün trafikten menedildi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan
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