Hatay'da trafikte akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsüne ceza kesildi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne, sosyal medyada yayımlanan görüntüleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 39 bin 966 lira ceza kesildi ve ehliyetine 2 ay el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökmeydan Mahallesi Atatürk Caddesi'nde motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atan sürücünün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine çalışma başlattı.
Olayın 21 Haziran 2023'te gerçekleştiğini tespit eden ekipler, kimliği belirlenen sürücü M.Y'ye 39 bin 966 lira ceza uyguladı, ehliyetine 2 ay el koydu.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli