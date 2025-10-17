Hatay'da 'Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma Projesi' sürüyor

Hatay'da "2025 Aile Yılı" kapsamında "Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma Projesi"nin eğitim faaliyetleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleriyle Romatoloji Hemşireleri Derneği ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) işbirliğinde HMKÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Doç. Dr. Güven Kuvandık Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim kapsamında, annelere, hasta bakım süreçlerinde temel bilgi, stres yönetimi, sağlık okuryazarlığı, iletişim becerileri, kadın hakları, empati ve aile içi etkileşim konularında bilgiler verildi.

Romatoloji Hemşireleri Derneği Başkanı Deniz Delikkaya, bu ay boyunca sürecek eğitimlerin, deprem bölgesinde yaşayan kadınların moral, bilgi ve dayanıklılık yönünden güçlenmesine katkı sunacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin de projenin önemini artırdığını belirten Delikkaya, "Ailede başlayan şifa, toplumun dayanışmasına dönüşüyor. Hatay'da başlayan bu iyileşme hareketi, Türkiye genelinde örnek bir model haline geliyor. Bir annenin güçlenmesi, bir ailenin iyileşmesi ise bir toplumun yeniden ayağa kalkması demektir." diye konuştu.

Delikkaya, projenin kendileri için bir iyileşme yolculuğu olduğunu kaydetti.