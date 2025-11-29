Hatay'da Ağaçlık Alanda Yangın Söndürüldü
Hatay'ın Erzin ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yukarıburnaz Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, müdahalede bulundukları yangını yayılmadan söndürdü.
Olayda, ağaçlık alanda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel