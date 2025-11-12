Hatay'da Aday Sürücüye Motosiklet Ceza!
Hatay'ın Arsuz ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yapan aday sürücüye 5 bin 146 lira ceza kesildi, ehliyeti iptal edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arsuz-İskenderun kara yolunda bir motosikletin akrobatik hareketler yaparak ilerlediği ihbarını aldı.
Ekiplerin durdurduğu sürücüye 5 bin 146 lira ceza uygulandı.
Aday sürücü belgesi iptal edilen kişi hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel