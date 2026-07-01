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Kırıkhan ilçesinde "abartı egzoz" denetiminde 9 motosiklet trafikten menedildi

Kırıkhan ilçesinde 'abartı egzoz' denetiminde 9 motosiklet trafikten menedildi
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde polis ekipleri, abartı egzoz kullanan 9 motosikleti trafikten men ederken sürücülere toplam 1 milyon 350 bin lira ceza kesti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde "abartı egzoz" tespit edilen 9 motosiklet trafikten menedildi, sürücülere toplam 1 milyon 350 bin lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet ve Mimar Sinan mahallelerinde "abartı" olarak tabir edilen ve aşırı ses çıkaran egzoz kullanılan motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde "abartı egzoz" tespit edilen 9 motosikleti trafikten meneden ekipler, sürücülere toplam 1 milyon 350 bin lira ceza kesti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
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