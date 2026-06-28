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Boğulma tehlikesi geçirdi, sahildekiler kurtardı

Boğulma tehlikesi geçirdi, sahildekiler kurtardı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde denize giren 81 yaşındaki Hasan Bilir, boğulma tehlikesi geçirdi. Sahildekiler tarafından sudan çıkarılan yaşlı adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Hasan Bilir (81), sahildekiler tarafından sudan çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hasan Bilir'in, hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

İlçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki sahilde denize giren Hasan Bilir, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredekiler, boğulma tehlikesi geçiren Bilir'i kıyıya çıkardı. İhbar üzerine sahile sağlık ekipleri sevk edildi. Bu arada vatandaşlar, Bilir'e ilk müdahale yaptı. Sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan Bilir'i ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım ünitesine alınan Bilir'in tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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