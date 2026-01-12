Haberler

Hatay'da 8 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
Hatay'da polis, durdurduğu araçların bagajında gizlenmiş 8 yabancı uyruklu göçmeni yakaladı. Olayla ilgili 2 organizatör tutuklandı.

HATAY'da, polis ekiplerinin durdurduğu 2 aracın bagajında gizlenmiş halde 8 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Belen kara yolunda şüphe üzerine 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda, bagaj kısmına gizlendirilen 8 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen ve gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Yakalanan 8 kaçak göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
