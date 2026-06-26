Haberler

Hatay'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 7 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı. Sürücülere 200 bin lira ceza kesildi, araçlar trafikten menedildi.

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 7 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen otomobil ile taksiyi Antakya-Hassa kara yolunda durdurdu.

Araçlardaki 7 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan sürücülere çeşitli ihlaller nedeniyle 200 bin lira ceza uygulanırken, araçlar da trafikten menedildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
Kadir İnanır hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın dev çınarı devrildi! Kadir İnanır hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz

Erdoğan kürsüden müjdeyi verdi! Kredilerde limit yükseltildi
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi! Hepsi tek tek satılacak

Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi
Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest

İsmail Kartal raporu verince saniyesinde resti çekti
İmzalar atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını patlattı

İmza atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını yıldız isimle patlattı
Çin'de 108 katlı gökdelene uçak çarptı

Korku dolu anlar! 108 katlı dev gökdelene çarptı
ABD'li futbolcu Trusty, Türkiye yenilgisini hazmedemedi

3-2'lik Türkiye yenilgisini hazmedemedi!