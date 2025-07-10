Hatay'da 67 Keçinin Telef Olması Üzerine İnceleme Başlatıldı
Erzin'de hayvancılık yapan Hasan Öz, 67 keçisinin telef olduğu ihbarını yaptı. Yetkililer olayla ilgili incelemelerine başladı ve hayvanların zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Hatay'ın Erzin ilçesinde, 67 keçinin telef olması nedeniyle inceleme başlatıldı.
Hayvancılıkla uğraşan Hasan Öz, keçilerinden 65'inin Turunçlu Mahallesi'nde merada otlarken, 2'sinin de ahırda telef olması üzerine durumu yetkililere bildirdi.
Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek incelemelerde bulundu.
Ekipler, hayvanların dereden içtikleri sudan zehirlenmiş olabileceği iddiası üzerine de sudan numune aldı.
Sürü sahibi Hasan Öz, gazetecilere, hayvanlarının dereden su içtikten sonra rahatsızlandığını söyledi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel