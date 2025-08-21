Hatay'da 622 Afet Konutunun İnşaatı Devam Ediyor

Güncelleme:
Hatay'ın Hassa ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 622 afet konutunun inşası sürüyor. Vali Mustafa Masatlı, projedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 622 afet konutunun inşası sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Akbez ve Aktepe mahallelerinde 622 afet konutu inşa ediliyor.

Bölgede altyapı çalışması ve çevre düzenlemesi de yürütülüyor.

İnşaatları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yetkililerden projede gelinen aşamaya ilişkin bilgi aldı.

Masatlı, sağlam ve güvenli yapıların deprem gerçeğine karşı en güçlü önlem olduğunu, bunun vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması açısından da önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
