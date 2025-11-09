Hatay'da 6 Şüpheli Yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile "kasten yaralama" suçundan aranan 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Reyhanlı, Erzin ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D, G.Y. ve B.Y. ile "kasten yaralama" suçundan aranan İ.B, S.D. ve S.K. yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, hakimliğe çıkarılan zanlılardan İ.B. ve S.D. tutuklandı, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.