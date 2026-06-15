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Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

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Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen 6 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belen ve İskenderun'da farklı tarihlerde meydana gelen 6 hırsızlık olayına ilişkin çalışma yürüttü.

Gözaltına alınan şüpheliler M.K, H.K, İB. ve M.Ş.B'nin adreslerinde çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
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