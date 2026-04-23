Hatay'da aranan 6 firari hükümlü yakalandı
Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Defne, Kırıkhan İskenderun ve Dörtyol ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E, H.A, İ.A, A.A, H.K. ve Y.G. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar