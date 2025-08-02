Hatay'da 42 Yasa Dışı Göçmen Yakalandı, 6 Kaçakçı Tutuklandı

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Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 42 Suriye uyruklu kişi yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 6 zanlı tutuklandı ve düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 42 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde 2 aracı durdurdu.

Araçlardaki 42 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
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