Hatay'da 4 milyon TL değerinde 16 kilogram 'balina kusmuğu' ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da 4 milyon TL değerinde 16 kilogram 'balina kusmuğu' ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - İzzet Nazlı - Güncel
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Hatay'da 4 milyon TL değerinde 16 kilogram 'balina kusmuğu' ele geçirildi

HATAY'da jandarma ekiplerince, piyasa değeri 4 milyon TL olan 16 kilogram balina kusmuğu (ambergris) maddesi ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

HATAY'da jandarma ekiplerince, piyasa değeri 4 milyon TL olan 16 kilogram balina kusmuğu (ambergris) maddesi ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin'den, Hatay'ın İskenderun ilçesine, balinaların sindirim sisteminden üretilen katı, mumlu ve parfümlerin kalıcılığını artırmak için kullanılan, yanıcı ve çok değerli bir madde olan balina kusmuğu (ambergris) getirileceği bilgisi üzerine Hatay İl Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 15 Haziran günü yapılan operasyonda, durdurulan bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 16 kilogram gri balina kusmuğu maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen balina kusmuğu Gümrük Müdürlüğüne teslim edilirken, İ.B., S.S., M.M.D. ve H.A. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Güncel

İskenderun Jandarma Hatay Güncel Haberler

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