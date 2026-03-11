Haberler

Hatay'da 4 hükümlü yakalandı

Samandağ ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan E.G, C.C, S.K. ve G.A. yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Hikmet Say
