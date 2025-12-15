Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Haberler

Güncelleme:
Hatay'da merkez üssü Antakya olan bir deprem meydana geldi. 4.2 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

  • Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 12.15'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
  • Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
  • Hatay'da 6 Şubat depremleri sonrası 13 binden fazla bina yıkıldı.

Türkiye adeta beşik gibi sallanıyor. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir, Kastamonu ve Mersin'de yaşanan depremlerin ardından bir sarsıntı da Hatay'da meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verdiği bilgiye göre; Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 12.15'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

6 ŞUBAT'TA EN ÇOK YIKIM YAŞANAN KENTLERDEN BİRİ

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkım yaşanan, 20 Şubat'taki Defne merkezli 6,4 büyüklüğündeki sarsıntıyla bir kez daha yıkılan Hatay'da 13 binden fazla binanın yıkıldığı belirlenmişti. Kentte, depremler nedeniyle Antakya'da 6 bin 369 yapı "yıkık" olarak kaydedildi.

500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

bu saaaten sonra hatayda yaşamaya devam eden enayidir artık terkedin şu şehri depremler bitmicek bu bölgede anlayın daha büyüğü gelcek kaçın ordan kaçın

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme97
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBodrumlu:

Sence çözüm kaçmak olabilir bence depreme dayanıklı binalar inşaa etmek daha iyi bir fikir.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

kimse toprağını terk etmeyecek !!! sağlam binalar yapılacak dönüşüm olacak ama Hatay terk edilmeyecek

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

