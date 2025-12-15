Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Hatay'da merkez üssü Antakya olan bir deprem meydana geldi. 4.2 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
- Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 12.15'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
- Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
- Hatay'da 6 Şubat depremleri sonrası 13 binden fazla bina yıkıldı.
Türkiye adeta beşik gibi sallanıyor. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir, Kastamonu ve Mersin'de yaşanan depremlerin ardından bir sarsıntı da Hatay'da meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verdiği bilgiye göre; Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 12.15'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
6 ŞUBAT'TA EN ÇOK YIKIM YAŞANAN KENTLERDEN BİRİ
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkım yaşanan, 20 Şubat'taki Defne merkezli 6,4 büyüklüğündeki sarsıntıyla bir kez daha yıkılan Hatay'da 13 binden fazla binanın yıkıldığı belirlenmişti. Kentte, depremler nedeniyle Antakya'da 6 bin 369 yapı "yıkık" olarak kaydedildi.