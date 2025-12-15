Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Türkiye adeta beşik gibi sallanıyor. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir, Kastamonu ve Mersin'de yaşanan depremlerin ardından bir sarsıntı da Hatay'da meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verdiği bilgiye göre; Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 12.15'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

6 ŞUBAT'TA EN ÇOK YIKIM YAŞANAN KENTLERDEN BİRİ

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkım yaşanan, 20 Şubat'taki Defne merkezli 6,4 büyüklüğündeki sarsıntıyla bir kez daha yıkılan Hatay'da 13 binden fazla binanın yıkıldığı belirlenmişti. Kentte, depremler nedeniyle Antakya'da 6 bin 369 yapı "yıkık" olarak kaydedildi.