Hatay'da 306 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde bahçe çitlerine gizlenmiş 306 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda bir zanlı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bahçe çitlerine gizlenmiş 306 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik Derince Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada, paket halindeki bahçe çitleri içerisine gizlenmiş 306 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.M, B.Y. ve M.E.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.M. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
