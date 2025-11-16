Haberler

Hatay'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Hatay'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, emniyet müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Erzin ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan H.M, A.Ü. ve S.M. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
