Hatay'da 286 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı
Hatay'da yapılan üst aramasında 286 gram sentetik uyuşturucu bulunan M.P. adlı sürücü, gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından tutuklanarak adliyeye sevk edildi.
Hatay'da üst aramasında 286 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri otomobili Payas ilçesinde durdurdu.
Üst aramasında 286 gram sentetik uyuşturucu bulunan sürücü M.P. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel