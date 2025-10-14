Hatay'da 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Hatay'da yapılan operasyonda, yasa dışı yollarla yurda giren 28 düzensiz göçmen tespit edilirken, göçmen kaçakçılığı yapan tır sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol-Erzin kara yolunda durumundan şüphelendiği bir tırı durdurdu.
Tırın dorsesindeki 25'i Suriye, 2'si Yemen ve 1'i Lübnan uyruklu 28 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle araç sürücüsünü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel