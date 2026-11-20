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Hatay'da "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla çocuk hakları, dijital güvenlik ve iklim değişikliği konularında farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Defne Kültür Sanat Çarşısı Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı'nın yanı sıra 6 Şubat 2023'teki depremlerde ebeveyn kaybı yaşamış kız çocukları ile Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar katıldı.

Masatlı, etkinlikteki konuşmada 20 Kasım'ın yalnızca çocuk haklarının hatırlandığı değil, çocukların düşüncelerini dinlemek, hayallerine kulak vermek ve geleceğe ilişkin görüşlerine değer vermek açısından anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

Her çocuğun sevgi görme, güven içinde büyüme, eğitim alma, sağlıklı bir hayat sürme ve kendisini özgürce ifade etme hakkı bulunduğunu dile getiren Masatlı, bu hakların bir ayrıcalık değil, insan onuruna yaraşır yaşamın vazgeçilmez gereği olduğunu belirtti.

Çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve hayallerinin peşinden gitmeleri gerektiğini ifade eden Masatlı, şöyle konuştu:

"Sizlerin değeri, elde ettiğiniz başarılarla ölçülmez. Her biriniz, yalnızca kendiniz olduğunuz için çok kıymetlisiniz. Hayat boyunca yeni şeyler öğrenecek, zaman zaman güçlüklerle karşılaşacak, bazen de yeniden denemeniz gereken durumlar yaşayacaksınız. Böyle zamanlarda kendinize güvenmekten, soru sormaktan, yardım istemekten ve hayallerinizin peşinden gitmekten vazgeçmeyin. Bizler de sizlerin kendinizi güvende hissedebileceğiniz, düşüncelerinizi özgürce ifade edebileceğiniz ve yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz imkanları oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Vali Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen yeniden inşa sürecinde çocukları daima merkezde tuttuklarını kaydetti.

Masatlı, Türkiye'nin Antalya'da ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki uluslararası toplantılara katılarak Hatay'ın afet sonrası edindiği tecrübeleri dünyayla paylaştığını anlatarak, çevreye duyarlı ve iklim değişikliğine dirençli bir şehir oluşturmayı temel esas olarak benimsediklerini vurguladı.

Konuşmanın ardından çocuklar halk oyunları gösterisi sundu ve tiyatro oyununu sahneledi. Etkinlikte Tarkan'ın COP31 için hazırladığı "Wake Up" şarkısı dinletilirken, çocuklar Sertab Erener'in "One Home-Tek Ev" şarkısını seslendirdi.

Kaynak: AA