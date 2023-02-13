Hatay'da 178. saatte yeni mucize! Enkaz altında kalan Esma çıkarıldı, 15 yaşındaki oğlu Ömer bekleniyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, binlerce binanın yıkıldığı şehirlerdeki arama kurtarma çalışmalarından mucize haberleri art arda geliyor. Hatay'da 178 saat sonra enkaz altında kalan Esma çıkarılırken, 15 yaşındaki oğlu Ömer'in kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki deprem 10 ilde binlerce binayı yerle bir etti, 30 binden fazla kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu.

HATAY'DAN ART ARDA MUCİZE HABERLERİ

Arama kurtarma çalışmaları depremin 8. gününde devam ederken, depremden en fazla etkilenen illerden biri olan Hatay'dan art arda mucize haberleri geliyor.

ANNE ÇIKARILDI, OĞLU ÖMER BEKLENİYOR

Hatay'da enkaz altında kalan 15 yaşındaki Ömer'e ulaşıldı. Çalışmalar sırasında annesi Esma 178. saatte kurtarıldı. Ömer'in çıkarılması için de çalışmalar devam ediyor.