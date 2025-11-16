Haberler

Hatay'da 160 Yıl Hapis Cezalı İki Hükümlü İstanbul'da Yakalandı

Hatay'da haklarında dolandırıcılık suçlarından 160 yıl 2 ay ve 59 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, İstanbul'daki bir operasyonla yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hatay'da haklarında 160 yıl 2 ay ve 59 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, İstanbul'da yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 127 farklı "dolandırıcılık" suçundan 160 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.Ç. ile aynı suçtan 59 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.K'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.

Ekiplerin operasyonuyla yakalanan hükümlüler, emniyete götürüldü.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
