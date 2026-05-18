Hatay'da 16 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 16 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen taşındığı belirlenen minibüs ve otomobili Belen-İskenderun kara yolunda durdurdu.
Araçlardaki 16 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Yakalanan 16 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli