Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti

Hatay'da 15 Firari Hükümlü ve Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yapılan operasyonlarla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı, Kırıkhan, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan A.A, M.E, S.Ö, R.R, S.Y.Ç, K.Y, A.U, Y.Y, M.K. ve H.Y.Y. ile çeşitli suçlardan aranan E.T, M.B, M.E.D, E.G. ve A.K. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G. ve A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.