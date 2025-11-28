Haberler

Hatay'da 13 Kaçak Göçmen Yakalandı

Hatay'da 13 Kaçak Göçmen Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Emniyet Müdürlüğü, Antakya-Reyhanlı kara yolu üzerinde durdurulan bir araçta 13 kaçak göçmen yakaladı. Yasa dışı geçiş yaptıran bir kişi tutuklandı.

HATAY Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Reyhanlı kara yolu üzerinde durdurulan araçta 13 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenleri yasa dışı yollarla yurda soktuğu iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışma neticesinde Antakya-Reyhanlı kara yolunda şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan incelemede geçerli oturma izni olmadığı tespit edilen 13 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmenleri yasa dışı yollarla yurda soktuğu iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Karadeniz'de neler oluyor? Bir tankerde patlama meydana geldi, diğeri saldırıya uğradı

Karadeniz'deki patlamanın ardından bir tankerde daha kırmızı alarm
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı

Polis ekipleri parktaki skandal görüntü sonrası harekete geçti
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Rusya'nın vurduğu Harkiv'de tartışmalı görüntüler: Gençler Rusça şarkılarla eğlendi

Kent saldırı altında, gençler pistte: Rusça şarkılarla eğlence tam gaz
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Tek başına boks yaptığı kadınların ortak özelliği çok konuşulur

Tek başına boks yaptığı kadınların ortak özelliği çok konuşulur
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı

Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.