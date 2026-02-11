Hatay'da otogarda bulunan 100 kilogram bozulmuş kabak tatlısı imha edildi
Hatay'da şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan denetimde 100 kilogram bozulmuş kabak tatlısı bulundu ve gıda mühendisleri gözetiminde imha edildi.
Hatay'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan denetimde bulunan 100 kilogram bozulmuş kabak tatlısı imha edildi.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince Antakya ilçesindeki otogarda denetim yapıldı.
Denetimde bulunan ve sahibi belirlenemeyen 100 kilogram kabak tatlısının bozulduğu belirlendi.
Ürün, gıda mühendislerinin gözetiminde imha edildi.