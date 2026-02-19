Hatay'da çaya düştüğü iddia edilen çocuğun cesedine ulaşıldı
Dörtyol ilçesinde Özerli Çayı'na düştüğü belirtilen 10 yaşındaki Suriye uyruklu Mehur El Ali'nin cesedine ulaşıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, akıntıya kapılan çocuğun cesedini düşüş yerinden 1 kilometre ileride buldu. Cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA " / " + Halis Kalkan -