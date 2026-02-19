Haberler

Hatay'da çaya düştüğü iddia edilen çocuğun cesedine ulaşıldı

Hatay'da çaya düştüğü iddia edilen çocuğun cesedine ulaşıldı
Güncelleme:
Dörtyol ilçesinde Özerli Çayı'na düştüğü belirtilen 10 yaşındaki Suriye uyruklu Mehur El Ali'nin cesedine ulaşıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, akıntıya kapılan çocuğun cesedini düşüş yerinden 1 kilometre ileride buldu. Cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Özerli Çayı'na düştüğü öne sürülen 10 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı.

Özerli Mahallesi'nde Suriye uyruklu Mehur El Ali'nin (10) köprüden çaya düştüğü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akıntıya kapılan çocuğun düştüğü yerden 1 kilometre ileride cesedine ulaşıldı.

Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

