Hatay'da 10 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da 10 kaçak göçmen yakalandı
Güncelleme:
Hatay'da durdurulan iki otomobilde 10 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri ülkeye yasa dışı yollarla soktuğu tespit edilen iki organizatör şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

HATAY'da durdurulan 2 otomobilde 10 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri yasa dışı yollarla ülkeye soktuğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Antakya Çevre Yolu Kuzeytepe Kavşağı ile Antakya–Reyhanlı Yolu'nda şüphe üzerine 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde, Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmadığı belirlenen 10 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

