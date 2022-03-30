Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Mehmet Gürkan - Güncel
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Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında takibe aldıkları bir minibüsü İskenderun-Adana Otoyolu üzerinde durdurdu.

Minibüste yapılan kontrolde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 9'u Suriye, biri Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen tespit edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Suriye uyruklu sürücü T.A. ve yanındaki A.U. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Mehmet Gürkan - Güncel

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