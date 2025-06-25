Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden İhale İddialarına Yanıt
Hatay Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarında yayımlanan ihale iddiaları ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü incelemenin devam ettiğini açıkladı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan iddialara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya mecralarında belediyemizin geçmiş dönemindeki ihalelerine yönelik iddialarla ilgili, İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce başlatılan inceleme devam etmektedir."
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel