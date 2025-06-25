Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden İhale İddialarına Yanıt

Hatay Büyükşehir Belediyesi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan iddialara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya mecralarında belediyemizin geçmiş dönemindeki ihalelerine yönelik iddialarla ilgili, İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce başlatılan inceleme devam etmektedir."