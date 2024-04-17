Üye Girişi
Haberler

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Tarihi Uzun Çarşı'da Esnafı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, depremlerde zarar gören Tarihi Uzun Çarşı'da esnafı ziyaret ederek, inşaat çalışmalarını inceledi ve esnafın sorunlarını dinledi. Ayrıca Kurtuluş Caddesi ve Habib-i Neccar Camisi'nin restorasyon çalışmalarını da yerinde inceledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, depremlerde zarar gören Tarihi Uzun Çarşı'da esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Öntürk, 6 Şubat 2023'teki depremlerde tarihi çarşıda yıkılan iş yerlerinin yerine yapılan inşaat çalışmalarında incelemelerde bulunarak, esnafın sorunlarını dinledi.

Öntürk, seçimi geride bıraktıklarını, Hatay'ı yeniden ihya ve inşa etmek, kentin ekonomisinde önemli katkısı olan tarihi çarşı ile esnafın güçlendirilerek ayağa kaldırılmasını sağlamak adına çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Mehmet Öntürk, ayrıca Kurtuluş Caddesi ve Habib-i Neccar Camisi'nin restorasyon çalışmalarını da yerinde inceledi, süreçle ilgili bilgi aldı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Öntürk Hatay Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title