Hatay Belen'de Orman Yangınına Karadan Müdahale
Hatay'ın Belen ilçesinde Çerçikaya Mahallesi'nde çıkan orman yangınına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.
Çerçikaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için karadan müdahalesi sürüyor.