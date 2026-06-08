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Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Hatay'ın Belen ilçesi İssume Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İssume Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
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