Hatay Arsuz'da motosiklet yangınında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi kurtarıldı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir apartmanın sahanlığında park halindeki motosiklette çıkan yangın söndürüldü.

Nardüzü Mahallesi'nde bir apartmanın girişindeki sahanlığına park edilmiş motosiklette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişiyi dışarı çıkardı.

Kurtarılan kişiler kontrol amacıyla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA