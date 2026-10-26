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Hatay Antakya'da yatakhane yangını davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi

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Hatay Antakya'da inşaat şantiyesindeki yatakhanede çıkan yangında 1 işçinin ölümü, 1 işçinin yaralanmasıyla ilgili davada 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 19'ar yıl hapis cezası verildi. Ölen işçinin babası, 597 gündür bekledikleri kararın yüreklerine su serptiğini söyledi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, inşaat şantiyesindeki yatakhanede çıkan yangında 1 işçinin ölümüne, 1 işçinin de yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ile 19'ar yıl hapis cezası verildi.

Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Mehmet K. ile Bilal S, tutuklu bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, olayda ölen İbrahim Yaşar ile yaralanan Mehmet Ali Özkaya'nın aileleri de müşteki olarak yer aldı.

Tutuklu Mehmet K, savunmasında, olayın meydana gelmesinden dolayı üzgün olduğunu belirterek, beraatini istedi.

Bilal S. ise suçsuz olduğunu ileri sürerek, mahkeme heyetinin vereceği her karara saygı duyacağını ifade etti.

Mahkeme heyeti iki sanığı "tasarlayarak ve yakarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 19'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olayda yaşamını yitiren Yaşar'ın babası Vedat Yaşar, duruşma sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada, 597 gündür bu anı beklediklerini söyledi.

Verilen cezanın yüreklerine bir nebze de olsa su serptiğini belirten Yaşar, "Şükürler olsun emsal olacak bir karar çıktı." diye konuştu.

Olay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde 8 Mart 2025'te konut inşaatının sürdüğü bir şantiyede yatakhane olarak kullanılan alanda yangın çıkmış, olayda işçilerden İbrahim Yaşar hayatını kaybetmiş, Mehmet Ali Özkaya da yaralanmıştı. Olayla ilgili aynı şantiyede çalışan işçilerden Mehmet K. ile Bilal S. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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