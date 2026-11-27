Hatay Antakya'da şantiye deposundan malzeme çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesinde Emek Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesi deposundan yaklaşık 2 milyon liralık malzeme çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Polis ekiplerince bulunan malzemeler sahibine teslim edildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde inşaat şantiyesi deposundan malzeme çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Emek Mahallesi'ndeki depodan yaklaşık 2 milyon liralık malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin malzemeleri hafif ticari araçla götürdüğünü belirledi.
Kimlikleri tespit edilen zanlılar Y.S. ve W.Y. ekiplerce yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Polis ekiplerince bulunan malzemeler sahibine teslim edildi.