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HATAY'da kapısını kırarak girdikleri şantiye deposundan 2 milyon lira değerindeki inşaat malzemesi çalan Y.S. ve W.Y., güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı.

Olay, 26 Kasım'da Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini bere ve maskeyle gizleyen Y.S. ve W.Y., bir inşaat şantiyesinin deposunun kapısını kırarak içeri girip, 2 milyon lira değerindeki inşaat malzemelerini araçlarına yükleyerek çaldı. Şüpheliler kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden tespit ettikleri şüphelileri yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı