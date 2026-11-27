Hatay Antakya'da şantiye deposundan 2 milyon liralık malzeme çalan 2 kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesinde 26 Kasım'da şantiye deposunun kapısını kıran 2 şüpheli, 2 milyon lira değerindeki malzemeyi çaldı. Güvenlik kamerasından tespit edilip yakalanan şüpheliler tutuklandı, çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.
HATAY'da kapısını kırarak girdikleri şantiye deposundan 2 milyon lira değerindeki inşaat malzemesi çalan Y.S. ve W.Y., güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı.
Olay, 26 Kasım'da Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini bere ve maskeyle gizleyen Y.S. ve W.Y., bir inşaat şantiyesinin deposunun kapısını kırarak içeri girip, 2 milyon lira değerindeki inşaat malzemelerini araçlarına yükleyerek çaldı. Şüpheliler kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden tespit ettikleri şüphelileri yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahibine teslim edildi.