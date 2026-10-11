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Hatay Antakya'da kuyuya düşen yavru tilki itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Hatay Antakya'da kuyuya düşen yavru tilki itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Hatay'ın Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde kuyuya düşerek mahsur kalan yavru tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, aparat yardımıyla çıkardığı yavru tilkiyi daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı.

HATAY'da kuyuya düşerek mahsur kalan yavru tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde yavru tilkinin kuyuya düşerek mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, aparat yardımıyla yavru tilkiyi mahsur kaldığı kuyudan çıkardı. Yavru tilki, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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