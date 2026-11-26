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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla cadde, sokak, parklar ve umuma açık işletmelerde denetim yaptı.

Uygulamalar kapsamında 197 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgulaması yapıldı, 52 araç ve 6 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, kontrollerde şasi numarasının kazındığı belirlenen 1 motosiklete el koyarken, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 7 sürücüye ise 84 bin 854 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA